Милые детские ритуалы, которые знает каждый, кто родился в 20 веке

Детство — самая радостная, веселая и беззаботная пора! Как жаль, что многие начинают осознавать это, уже повзрослев… Взрослые вынуждены ходить на работу, зарабатывать деньги, заботиться о семьях, беспокоиться о будущем и настоящем.
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