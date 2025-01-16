«Казань действительно дорогой город»: как подросли цены на квартиры за год

Рынок недвижимости в 2024 году настигла волна катаклизмов. Рыночные ипотечные ставки стали неподъемными, льготную программу на покупку жилья под 8% свернули, а и так уже огромные ценники «распухли» до заоблачных значений.
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