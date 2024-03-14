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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ступак: «Решила для себя, что отчаиваться мы будем когда-нибудь потом, но не сегодня. Когда в голове такая стратегия, ты не находишь времени на отчаяние»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам ранее объявила о пропуске чемпионата России из-за болезни.

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