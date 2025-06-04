Телеканал «78» проведет открытый мастер-класс «Профессии на ТВ» на Елагином острове

Мероприятие будет интересно тем, кто только выбирает свое будущее направление В воскресенье, 8 июня, на Елагином острове в пространстве Art Space&Co телеканал «78» проведет открытый мастер-класс «Профессии на ТВ» для всех, кто интересуется карьерой на телевидении и хочет получить практические навыки от профессионалов своего дела.