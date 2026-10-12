В Малом порту в Находке идет подготовка спецтехники к осенне-зимнему периоду.

Работы проводятся в рамках стратегии повышения эффективности и в связке с подходами «Портового Альянса» — системно, заранее и с фокусом на надежность производственных процессов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым