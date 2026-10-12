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Вгудок

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В Малом порту в Находке идет подготовка спецтехники к осенне-зимнему периоду.

В Малом порту в Находке идет подготовка спецтехники к осенне-зимнему периоду.

Работы проводятся в рамках стратегии повышения эффективности и в связке с подходами «Портового Альянса» — системно, заранее и с фокусом на надежность производственных процессов.

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