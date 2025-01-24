Араухо можно купить у «Барселоны» за 65 млн евро летом 2025-го и за 80 млн зимой 2026-го (Relevo)

Вчера «Барселона» объявила о заключении с защитником нового договора – сроком до 2031 года. Relevo сообщает, что пункта о возможности приобрести уругвайца за миллиард евро в новом соглашении уже нет, но есть другие суммы.
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