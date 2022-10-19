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«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» 4 раза подряд после 1:6 в 2020-м

«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд на «Тоттенхэмом». В среду команда из Манчестера выиграла у «шпор» со счетом 2:0.

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