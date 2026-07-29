В США опасная бактерия мутировала в организме женщины и разрушила её мозг

Группа исследователей из США и Германии задокументировала уникальный клинический случай, при котором бактерия, длительное время вызывавшая хроническую инфекцию мочевыводящих путей, претерпела мутацию, стала значительно более агрессивной и спровоцировала развитие абсцесса головного мозга .
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