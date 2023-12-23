Марадишвили перешел на правах бесплатной аренды из "Локомотива" в "Пари НН"

Известия/Зураб Джавахадзе Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о переходе полузащитника московского "Локомотива" Константина Марадишвили в нижегородский клуб на правах бесплатной аренды.
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