Фото: freepik.com Появились новые подробности о побеге солдат из воинской части. Сбежавшие в Новосибирской области военные перед побегом разгромили помещения воинской части.
"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно
Комментарии
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Владимир Петров
Если меньше 3-х суток, то не дезертирство, а самовольная отлучка. На губе посидят - и вся проблема... За стекло, за порчу имущества вычтут из начисленных за СВО денег, из боевых. Туповатые воины. Но событие пустячное.
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5 час.
лина любимцева
Что же там за воинская часть, если 10 человек устроили в части погром и сбежали, и никто их не успокоил и не задержал?!!! Там что, всего эти 10 человек и были? И 1 дежурный, которого тоже избили? ЧТО ЭТО за такая воинская часть интересная, которая себя защитить не смогла? ГДЕ СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ БЫЛИ?!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Если бы они САМИ заявились в часть, то была бы "самовольная отлучка", а так, после погрома и избиения дежурного по части, и принудительного задержания, это уже другая квалификация....
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5 час.
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