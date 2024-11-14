"Происходит бунт": Побег солдат из воинской части. Что уже известно

Если меньше 3-х суток, то не дезертирство, а самовольная отлучка. На губе посидят - и вся проблема... За стекло, за порчу имущества вычтут из начисленных за СВО денег, из боевых. Туповатые воины. Но событие пустячное.

лина любимцева

Что же там за воинская часть, если 10 человек устроили в части погром и сбежали, и никто их не успокоил и не задержал?!!! Там что, всего эти 10 человек и были? И 1 дежурный, которого тоже избили? ЧТО ЭТО за такая воинская часть интересная, которая себя защитить не смогла? ГДЕ СТАРШИЕ ОФИЦЕРЫ БЫЛИ?!!