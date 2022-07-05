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В Венгрии заявили об отсутствии физической возможности отказаться от российских энергоносителей

В Венгрии заявили об отсутствии физической возможности отказаться от российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что страна физически не имеет возможности отказать от использования энергоносителей из России, заменив их поставками из других стран.

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