В Венгрии заявили об отсутствии физической возможности отказаться от российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что страна физически не имеет возможности отказать от использования энергоносителей из России, заменив их поставками из других стран.
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