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"РВ": Сладков рассказал, стоит ли ждать от ВСУ вязкой обороны после Угледара и Артёмовска

"РВ": Сладков рассказал, стоит ли ждать от ВСУ вязкой обороны после Угледара и Артёмовска

Военный репортер ВГТРК Александр Сладков и автор книги о своем опыте пребывания в горячих точках, задает важный вопрос: можно ли ожидать такой же вязкой обороны со стороны украинских военных, как в Артемовске и Угледаре, сообщает "Русская весна".

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