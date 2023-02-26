"РВ": Сладков рассказал, стоит ли ждать от ВСУ вязкой обороны после Угледара и Артёмовска

Военный репортер ВГТРК Александр Сладков и автор книги о своем опыте пребывания в горячих точках, задает важный вопрос: можно ли ожидать такой же вязкой обороны со стороны украинских военных, как в Артемовске и Угледаре, сообщает "Русская весна".