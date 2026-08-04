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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер пловцов на открытой воде: «Качество воды в Сене хорошее, проверяют два раза в день. Условий, которые были на Олимпиаде-2024, уже не будет»

Тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев рассказал об условиях соревнований на чемпионате Европы в Париже.

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