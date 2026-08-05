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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанские поисковики нашли останки погибшего красноармейца в Смоленской области

Рязанские поисковики нашли останки погибшего красноармейца в Смоленской области

Поисковые мероприятия проходили в посёлке Владимирский Тупик Холм-Жирковского района. Волонтёры исследовали боевые позиции Красной Армии июля 1942 года в районе бывших населённых пунктов Буково, Шапково, Руево, Варварино и Огоньки.

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