Сегодня в Центре культуры прошел фестиваль художественной самодеятельности ´Волшебство´, приуроченный ко Дню инвалидов.

В праздничном действе приняли участие Бобруйский и Глусский районные центры социального обслуживания населения, территориальные центры соцобслуживания Первомайского и Ленинского районов города и Бобруйская районная организация ´Белорусское общество инвалидов´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии