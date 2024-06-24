Но фото - это не французский гастарбайтер, возделывающий олимпийскую деревню к Олимпиаде в Париже.
Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Петрова
Они не хотят пускать пыль в глаза и швырять миллиарды на роскошь, как у нас тратят на развлечения, несвоевременные соревнования и концерты за счрт бюджета
Ответить
8 час.
Пульхерия Djem
ЖЛОБЬЁ НИЩЕБРОДСКОЕ,ещё что-то тявкают на радушную и щедрую РОССИЮ!!!
Ответить
7 час.
Виктор Луговой
Мы ещё, наверно, всего не знаем... По окончании квазиолимпийских игрушек- вiльные франкi выкатят счёт жильцам, за проживание, с них станется. А фигли, собсно? Ну, и там по мелочи... За свет, за воду. Уж крохоборствовать, так на мульён
Ответить
6 час.
Свежие комментарии