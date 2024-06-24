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  • Oleg Ivanov
    Ципсошники, тут как тут, где-нибудь, но повонять.Насилие или безоп...
  • Дмитрий Бакланов
    Это уже опровергнутый фейк. Пока Доливо доливал новость слилась...Насилие или безоп...
  • Oleg Ivanov
    Ой, 3,14издишь, прям 40 тыщ и где почитать указ?😉Насилие или безоп...

Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями

Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями

Но фото - это не французский гастарбайтер, возделывающий олимпийскую деревню к Олимпиаде в Париже.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Они не хотят пускать пыль в глаза и швырять миллиарды на роскошь, как у нас тратят на развлечения, несвоевременные соревнования и концерты за счрт бюджета
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8 час.
Пульхерия Djem
ЖЛОБЬЁ НИЩЕБРОДСКОЕ,ещё что-то тявкают на радушную и щедрую РОССИЮ!!!
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7 час.
Виктор Луговой
Мы ещё, наверно, всего не знаем... По окончании квазиолимпийских игрушек- вiльные франкi выкатят счёт жильцам, за проживание, с них станется. А фигли, собсно? Ну, и там по мелочи... За свет, за воду. Уж крохоборствовать, так на мульён
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6 час.

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