Первые гости Олимпиады в Париже удивлены такими спартанскими условиями

Они не хотят пускать пыль в глаза и швырять миллиарды на роскошь, как у нас тратят на развлечения, несвоевременные соревнования и концерты за счрт бюджета

Виктор Луговой

Мы ещё, наверно, всего не знаем... По окончании квазиолимпийских игрушек- вiльные франкi выкатят счёт жильцам, за проживание, с них станется. А фигли, собсно? Ну, и там по мелочи... За свет, за воду. Уж крохоборствовать, так на мульён