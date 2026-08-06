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Царьград

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Канчан Гупта обвинил западные СМИ в нарушении этики

Канчан Гупта обвинил западные СМИ в нарушении этики

Советник Министерства информации Индии Канчан Гупта осудил западные СМИ за нарушение этических норм. Он отметил, что на Западе руководствуются принципом «кто не с нами, тот против нас», и положительно оценил роль RT как альтернативного источника информации.

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