Советник Министерства информации Индии Канчан Гупта осудил западные СМИ за нарушение этических норм. Он отметил, что на Западе руководствуются принципом «кто не с нами, тот против нас», и положительно оценил роль RT как альтернативного источника информации.
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