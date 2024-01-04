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Дядюн о букмекерах: «Проблема целого поколения, как были водка или наркотики. Тогда по ТВ говорили: «Алкоголь – это прикольно!» Президент пьяный на сцене танцевал»

– Сейчас Медиалигу вообще можно считать продолжением карьеры, учитывая бюджеты. – Я на самом деле двояко отношусь к этому делу.

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