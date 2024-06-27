В Центральном районе Хабаровска откроют новый магазин "Доступная рыба"

В Хабаровске продолжают развивать систему продажи доступной рыбы. После успешного открытия первого магазина в Железнодорожном районе уже готовится вторая точка реализации программы "Доступная рыба" - это магазин на Амурском бульваре, 18, который появится в Центральном районе города.