В Центральном районе Хабаровска откроют новый магазин "Доступная рыба"

В Хабаровске продолжают развивать систему продажи доступной рыбы. После успешного открытия первого магазина в Железнодорожном районе уже готовится вторая точка реализации программы "Доступная рыба" - это магазин на Амурском бульваре, 18, который появится в Центральном районе города.
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