Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор двум организаторам платного парашютного аттракциона в станице Голубицкой, где в июне 2025 года из-за разрыва троса пострадали две туристки из Москвы.
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