27 ноября – День морской пехоты России Ещё со времён Петра I за морскими пехотинцами закрепилась слава отчаянных и лихих бойцов, верных Родине и флагу до последнего вздоха.
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27 ноября – День морской пехоты России Ещё со времён Петра I за морскими пехотинцами закрепилась слава отчаянных и лихих бойцов, верных Родине и флагу до последнего вздоха.
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