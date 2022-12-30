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Евгения Медведева: «Самая нелепая покупка – платье, не буду говорить, сколько стоит. Надела один раз и это было очень тупо»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопросы о самой нелепой покупке, собственном ютуб-шоу и дала совет начинающим фигуристам.

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