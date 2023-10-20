Есть ли у Израиля ядерное оружие – его предполагаемое количество, применит или нет

Общественность в очередной раз взбудоражило появившееся в сети «предсказание» покойного Владимира Жириновского, который заявил, что между Израилем и Палестиной начнется война, да такая, что все забудут об Украине, и с высокой вероятностью применения ядерного вооружения.
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