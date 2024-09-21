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Малкин о «Питтсбурге»: «Это смешно – когда у нас с Кросби по 82 игры, мы не выходим в плей-офф. Может, пропущу 1 матч в новом сезоне»

В двух предыдущих сезонах форвард «Пингвинс» провел все 82 игры в регулярном чемпионате НХЛ – как и его многолетний партнер Сидни Кросби.

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