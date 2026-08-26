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В Ростовской области уничтожены около 40 вражеских беспилотников в ночь на 26 августа

В Ростовской области уничтожены около 40 вражеских беспилотников в ночь на 26 августа

Ночью 26 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили около 40 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе отражения воздушной атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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