Бивол согласился дать реванш Бетербиеву после поражения в бою за титул чемпиона

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью "Ушатайке" после победы над Артуром Бетербиевым во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира заявил, что не прочь в третий раз выйти в ринг против своего соперника.
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