Собянин сообщил об уничтожении уже девяти БПЛА, летевших на Москву

Сегодня при приближении к Москве средства ПВО России сбили девять беспилотников. Атака началась рано утром.
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