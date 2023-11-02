Киев всполошился из-за визита крымчан в Турцию

Киев потребовал у Анкары объяснений по поводу визита представителей администрации Ялты в Стамбул. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ялта намерена подписать соглашение о сотрудничестве одним из муниципальных районов Стамбула – Бейликдюзю.
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