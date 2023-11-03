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Мировое обозрение

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Китайские и российские пилоты получают «боевой опыт» путем рискованного сближения с американскими истребителями

Китайские и российские пилоты получают «боевой опыт» путем рискованного сближения с американскими истребителями

Высокопоставленный американский генерал выразил обеспокоенность по поводу растущего числа сближений китайских и российских самолетов с американскими, назвав их «практикой боестолкновения» пилотов недружественных стран против более старых американских самолетов.

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