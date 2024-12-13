На Южном Урале ускорился рост цен на непродовольственные товары

Инфляция в непродовольственном секторе Челябинской области пошла в рост. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем 2024 года составил в регионе 101,8%.
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