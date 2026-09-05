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Кожевников о «Тракторе»: «Нас просто держат за дураков. Если вы одумались и хотите развивать молодых, то зачем опять везете канадского шабашника? Или крестик снимите, или штаны наденьте»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство и селекцию «Трактора».  – Александр Викторович, что отметили для себя накануне старта чемпионата? – С большим интересом прочитал предсезонное выступление директора и менеджера «Трактора».

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