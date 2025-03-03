Смолян впервые лишили российского гражданства за непостановку на воинский учет

«Придётся покинуть страну». Проверку натурализованных россиян в Смоленской области провели правоохранительные органы Впервые в Смоленской области двух человек лишили российского гражданства за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт.
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