Итоги ВЭФ–2026: инвестконтракты, соглашения и проекты охватывают почти весь АТР

Алексей ЧИЧКИН Работа Восточного экономического форума, прежде всего его деловая программа и подписанные документы, получили без преувеличения стратегические оценки в руководящих кругах и экспертном сообществе стран обширного Азиатско-Тихоокеанского региона.
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