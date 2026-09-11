БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Итоги ВЭФ–2026: инвестконтракты, соглашения и проекты охватывают почти весь АТР

Итоги ВЭФ–2026: инвестконтракты, соглашения и проекты охватывают почти весь АТР

Алексей ЧИЧКИН  Работа Восточного экономического форума, прежде всего его деловая программа и подписанные документы, получили без преувеличения стратегические оценки в руководящих кругах и экспертном сообществе стран обширного Азиатско-Тихоокеанского региона.

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