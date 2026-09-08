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Девушка

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Масло ши в косметике: почему оно так востребовано и чем полезно коже

Масло ши в косметике: почему оно так востребовано и чем полезно коже

Каждый раз, изучая состав очередного крема или сыворотки, я всё чаще ловлю себя на мысли, что масло ши встречается буквально повсюду.

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