В Кузбассе неравнодушные жители предотвратили кражу в бутике одежды и задержали грабителя

В Киселевске на улице Томской неравнодушные кузбассовцы помешали скрыться грабителю.В пресс-службе управления Росгвардии Кемеровской области сообщили, что мужчина надел на себя футболки и куртку из бутика и попытался сбежать.
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