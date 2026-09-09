В Тыве спасли туристку, сорвавшуюся со скалы

"112" В Тыве эвакуировали туристку, которая пострадала во время похода в горы. По предварительным данным, девушка неудачно упала и получила настолько серьезные травмы, что не могла пошевелиться – пришлось вызывать МЧС.
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