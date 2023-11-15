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Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки перевозчиков в Польше

Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки перевозчиков в Польше

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика страны несет большой урон на фоне забастовок польских перевозчиков на границе, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Экономика страны несет большой урон на фоне забастовок польских перевозчиков. Странно слышать, что  там ещё есть экономика. Если бы Зеленский был из политиков он бы понимал суть происходящего, но всё его окружение из ШОУ и это мракобесие  продолжается с большим &quot;успехом&quot;!
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