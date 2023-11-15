Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки перевозчиков в Польше

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что экономика страны несет большой урон на фоне забастовок польских перевозчиков на границе, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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