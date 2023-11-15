Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки перевозчиков в Польше

Геннадий Бережнов

Экономика страны несет большой урон на фоне забастовок польских перевозчиков. Странно слышать, что там ещё есть экономика. Если бы Зеленский был из политиков он бы понимал суть происходящего, но всё его окружение из ШОУ и это мракобесие продолжается с большим "успехом"!