Скандал в шоу «Звезды в Африке» отбил желание Стаса Ярушина сниматься в реалити

Актер Стас Ярушин заявил, что больше не намерен сниматься в реалити-шоу Актер Стас Ярушин признал, что «начудил» во время съемок реалити «Звезды в Африке», поэтому больше не хочет сниматься в подобных шоу.
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