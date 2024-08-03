Окончание регистрации: эксперты о ходе кампании перед ЕДГ-2024

Завершение этапа регистрации на региональных выборах, которые состоятся в сентябре, сопровождается усилением медийной кампании кандидатов — они концентрируются как на местной повестке, так и на событиях федерального масштаба, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2024», в котором проанализированы итоги кампании с 27 июля по 2 августа.