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Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Жирона» сыграет с «Вильярреалом»

Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Жирона» сыграет с «Вильярреалом»

Также во вторник «Жирона» примет «Вильярреал».  В среду «Атлетико» проведет гостевой матч с «Хетафе».

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