Собянин рассказал о программе модернизации и развития транспорта Москвы

Удалось сделать городской транспорт доступным, комфортным и безопасным Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге на официальном сайте поделился планами по развитию транспортной инфраструктуры Москвы до 2030 года.
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