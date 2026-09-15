В Екатеринбурге врачи спасли пациентку с переломами всех шейных позвонков

В Екатеринбурге врачи городской больницы № 36 провели экстренное двухэтапное лечение пациентки, поступившей после падения с высоты с тяжёлой травмой шейного отдела позвоночника и открытым переломом бедра.
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