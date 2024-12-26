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Шесть тысяч московских школьников выбрали изучение китайского языка

Шесть тысяч московских школьников выбрали изучение китайского языка

В московских школах растет интерес к китайскому языку — сейчас его изучают более 6 тысяч учеников. Заместитель мэра по социальному развитию, Анастасия Ракова, подтвердила, что каждая пятая школа столицы реализует обучение этому популярному направлению.

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