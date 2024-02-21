В США автора блога о материнстве осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми

Блогершу из США Руби Франке, которая рассказывала своим подписчикам о материнстве и давала рекомендации по воспитанию детей, приговорили к 60 годам тюремного заключения после установления фактов жестокого обращения с ребенком.
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