Гросси заявил о планах посетить Россию в мае и обсудить тему ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует в мае посетить Россию и провести переговоры относительно технических аспектов вокруг Запорожской атомной станции (ЗАЭС) с российской стороной.
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