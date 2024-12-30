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Царьград

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Над Новооленовкой - флаг России. Русская армия освободила очередной населённый пункт в ДНР

ВС России освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Над Новоолёновкой теперь развевается триколор.

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