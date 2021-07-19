Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико может перейти в «Бешикташ»

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико может продолжить карьеру в Турции. 27-летним испанцем интересуется «Бешикташ», рассматривающий его как потенциальную замену Эрсину Дестаноглу, который может сменить клуб.
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