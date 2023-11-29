Такого не видели со времен Крымской войны: мощный шторм обрушился на Крым, последствия бедствия Анастасия АндрееваНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что шторм, обрушившийся на Крым, является самым мощным за всю историю метеорологических наблюдений.