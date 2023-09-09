За $500 тысяч лётчик Кузьминов пошёл на предательство и ликвидацию коллег

Блок т.н. свой-чужой актуальный хороших денег стоит. Остальные теперь менять надо, а то всяко может быть.

ИГ

Ирина Голота

Гандон штопаный, простите, эта толстомордая мразь. Сейчас им попользуются , а потом кинут. Для хохлов это обычное дело. А вот пацанов, которых эта мразь лишила жизни, очень жаль.