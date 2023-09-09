Негласных законов войны для предателей никто не отменял – Алёхин Елена Острякова . Летчик-предатель Максим Кузьминов был завербован спецслужбами Украины через свою мать.
За $500 тысяч лётчик Кузьминов пошёл на предательство и ликвидацию коллег
Комментарии
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Александр Денисов
Блок т.н. свой-чужой актуальный хороших денег стоит. Остальные теперь менять надо, а то всяко может быть.
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17 час.
ИГ
Ирина Голота
Гандон штопаный, простите, эта толстомордая мразь. Сейчас им попользуются , а потом кинут. Для хохлов это обычное дело. А вот пацанов, которых эта мразь лишила жизни, очень жаль.
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15 час.
Вера Говоркова
Уже месяц прошел, а предетель еще жив.
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14 час.
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