Вдова военкора "Известий" Еремина напомнила о его ключевом качестве

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Вдова военкора "Известий" Семена Еремина Виктория 28 мая – на 40-й день со дня его смерти – опубликовала пост в Telegram-канале мужа, в котором напомнила об умении журналиста донести до людей правду.
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